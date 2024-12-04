Что будет с международными резервами Украины

Замглавы НБУ Сергей Николайчук отметил, что с 2022 года регулятор смог существенно увеличить международные резервы с 22 до 40 миллиардов долларов в определенные периоды, сообщает 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

Сергей Николайчук Заместитель председателя Национального банка Украины По нашему прогнозу, на конец этого года резервы снова пересекут эту отметку (40 миллиардов долларов – 24 Канал), учитывая задекларированные объемы международной помощи.

Николайчук уточнил, что структурный дефицит валюты частного сектора является объективной характеристикой работы валютного рынка в настоящее время. Речь идет о ситуации, которая возникла именно во время военного положения.

Поступления международной помощи в целом являются устойчивыми, а НБУ экономно расходует международные резервы, прилагая усилия, чтобы гривневые инструменты пользовались спросом,

– отмечает Николайчук.

Дефицит покрывается через избыток валюты, который возникает в государственном секторе, в результате поступления международной помощи. Эта схема выглядит так: