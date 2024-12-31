Економіка продовжить відновлюватися

Важливу роль відіграє не лише підтримка з-за кордону, повідомляє 24 Канал з посиланням на видання "Економічна правда".

Читайте також Індексація пенсій: якими будуть виплати у 2025 році

Голова НБУ Андрій Пишний заявив, що відновленню сприятимуть державні стимули, міжнародна допомога, зростання внутрішнього попиту, стабільний зовнішній попит на український експорт і інвестиції в енергетичний сектор.

Андрій Пишний Голова НБУ Українські банки активно долучаються до відновлення енергетики через кредитування. У межах спільного меморандуму банки з червня почали фінансування проєктів бізнесу на енергетичні потреби на понад 8 мільярдів гривень. Загальна профінансована потужність генерації за наданими бізнесу позиками – понад 400 мегават.

Ставки за бізнес-кредитами повернулися до доковідного рівня, опустившись нижче 15%.

Цікаво! З початку 2024 року кредитні портфелі підприємств зросли на понад 20%, а фізичних осіб – майже на 40%, що вдвічі перевищило прогнози банків.

Що буде на ринку праці

За словами голови НБУ, підприємства продовжують поставати перед труднощами у пошуку персоналу. У деяких регіонах ця проблема перевищує навіть безпекові ризики. Така ситуація, ймовірно, збережеться, попри поступове збільшення кількості резюме.

Попит на робітників сприятиме зниженню рівня безробіття та зростанню зарплат.

Зауважте! У 2024 році реальні заробітні плати мають повернутися до рівнів, що передували великій війні, що стимулюватиме споживання – ключовий фактор економічного зростання.

У 2025 році темпи зростання зарплат уповільняться, що допоможе стримати інфляцію.