Почему евро может заменить доллар

По мнению Лагард, замена произойдет, если ЕС займется укреплением финансовой и безопасностной архитектуры, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Обратите внимание! Роль доллара в международных резервах сейчас самая низкая за последние 10 лет. Доля этой валюты всего – 58%. В то же время евро составляет лишь 20% от всех международных резервов.

Кристин Лагард Глава Европейского центрального банка Инвесторы – и особенно официальные инвесторы, также ищут геополитической гарантии в другой форме: они инвестируют в активы регионов, которые являются надежными партнерами по безопасности и могут уважать союзы с помощью жесткой силы

По мнению Лагард, для повышения роли евро, ЕС должен:

обеспечить прочную правовую базу;

усилить военные возможности;

обеспечить единый ликвидный рынок капитала.

Экономическая логика подсказывает нам, что общественные блага нуждаются в совместном финансировании. И это совместное финансирование может обеспечить основу для того, чтобы Европа постепенно увеличивала свое предложение безопасных активов,

– говорит Лагард.

Основной проблематикой для ЕС остается раздробленность. Некоторые страны, как, например, Германия выступают против совместного финансирования. Эти государства боятся того, что их налогоплательщики будут покрывать долги других.