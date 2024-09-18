Долар росте до 42 гривень, а євро перевалило за 46 гривень: курси валют сьогодні

В обмінниках курс купівлі долара тяжіє до 42 гривень. В банках та на чорному ринку ціна дещо нижча, однак за останню добу ціна виросла. Курс євро рекордно росте в обмінниках, де курс продажу виріс на понад 20 копійок.

Курс валют у банках

Станом на ранок 18 вересня, за даними "Мінфіну", купівля долара у банках становить у середньому по 41,30 гривні (+5 копійок проти 17 вересня) та продаж – по 41,80 гривні (+10 копійок).

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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Купівля євро відбувається по 45,90 гривні (+15 копійок), а продаж – по 46,50 гривні (+10 копійок).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна по 41,70 гривні (+5 копійок), а продати – по 41,80 гривні (без змін).

(+5 копійок), а продати – по (без змін). Купівля євро по 46,40 гривні (+10 копійок), а продаж по 46,60 гривні (+10 копійок).

Курс в обмінниках

Долари купують обмінники по 41,50 гривні (+2 копійки), а продають – по 41,90 гривні (+3 копійки), за даними finance.ua.

(+2 копійки), а продають – по (+3 копійки), за даними finance.ua. Євро купують по 46,30 гривні (+23 копійки), а продають – по 46,70 гривні (без змін).

Долар до кінця року

Зі слів економіста Данила Моніна, з якими він поділився з 24 Каналом, відомо, що у 2025 році курс закладений на рівні 45 гривень у проєкту держбюджету.

Данило Монін Експерт Українського інституту майбутнього Виходячи з таких позицій, швидше за все, НБУ почне процес планової девальвації та продовжить девальвувати гривню попри загрозу більшої аніж планувалося інфляції цього року. З урахуванням проблем фінансування дефіциту бюджету цього року та наступного року такий сценарій зараз бачиться найправдоподібнішим.

Відтак Нацбанк навряд чи утримуватиме курс на рівні 41 – 42 гривень. Саме тому до кінця року, на думку Моніна, гривня може девальвувати до 43 – 44 гривень за долар.