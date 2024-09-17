Курс валют у банках

Станом на ранок 17 вересня, за даними "Мінфіну", купівля долара у банках становить у середньому по 41,25 гривні (+15 копійок проти 16 вересня) та продаж – по 41,70 гривні (+10 копійок).

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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Купівля євро відбувається по 45,75 гривні (+30 копійок), а продаж – по 46,40 гривні (+30 копійок).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна по 41,65 гривні (+15 копійок), а продати – по 41,80 гривні (+20 копійок).

(+15 копійок), а продати – по (+20 копійок). Купівля євро по 46,30 гривні (+29 копійок), а продаж по 46,50 гривні (+32 копійки).

Курс в обмінниках

Долари купують обмінники по 40,70 гривні (-35 копійок), а продають – по 41,67 гривні (+33 копійки), за даними finance.ua.

(-35 копійок), а продають – по (+33 копійки), за даними finance.ua. Євро купують по 45,55 гривні (-18 копійок), а продають – по 46,90 гривні (+52 копійки).

Яким буде курс долара

Банкірка Анна Золотько у коментарі 24 Каналу розповідає, що вплинути на курсові тренди цього тижня може рішення щодо облікової ставки.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Більшість учасників ринку схиляється до думки, що у вересні регулятор не змінюватиме її. Але це лише прогнози й будь-яке інше рішення регулятора може як надати підтримку гривні, так і підсилити попит.

Золотько додає, що цього тижня навряд чи варто очікувати значних змін. Котирування перебуватимуть на такому рівні: