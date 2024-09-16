Де виплатять біженцям майже 1,5 мільйона гривень

Швеція планує запустити відповідну програму у 2026 році, повідомляє видання Aftonbladet. Як зазначається, що подавати заявки на отримання грантів зможуть громадяни, які мають тимчасовий захист або постійний дозвіл на проживання.

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Наразі біженці можуть отримати фінансову допомогу для повернення в свою країну походження – 10 тисяч крон на дорослого та 5 тисяч на дитину. Проте через низьку зацікавленість цією програмою (минулого року її використала лише одна особа), уряд розглядає можливість підвищення розміру виплат.

Цікаво! Деякі місцеві регулятори розкритикували цю пропозицію та заявили, що вона може негативно вплинути на інтеграцію мігрантів у шведське суспільство.

У бюджеті планують зарезервувати 1,4 мільярда шведських крон для відповідних цілей. Ця сума має покрити участь 4 тисяч громадян у програмі, за умови надання максимально можливих виплат.