Які види соцдопомоги є

Міністерка Оксана Жолнович наголошує, що соціальна допомога для українців може бути надана не лише у вигляді грошей. Як приклад вона наводить соцпослуги, що отримували українські біженці, які виїжджали за кордон.

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Оксана Жолнович Міністерка соціальної політики У нас теж є закон про соціальні послуги. Він був ухвалений у 2020 році.

Прикладом є догляд від соціальних працівників. Така опція це, якраз, соцпослуга.

Одинокій людині, яка живе на 20 поверсі, при цьому вона літнього віку і вийти за продуктами не може, їй гроші не допоможуть, є пенсія. Але цій людині потрібно, щоб фізично хтось пішов ліки приніс і заніс, а ще більше їй просто потрібно з кимось поговорити,

– зауважує урядовиця.

Жолнович наголошує, що зараз при пропрацюванні допомоги для людей літнього віку враховуються ці аспекти. Як приклад вона наводить створення університетів третього віку.

Довідка: Університете третього віку (УТВ) – заклад неформальної освіти в якому навчаються люди старшого віку.

Урядовиця акцентує і на тому, яку кількість ресурсів економить родина, якщо пенсіонер має певні заняття протягом дня. Таким чином літня людина знаходиться під наглядом і соціалізується, а працездатні родичі можуть спокійно працювати.

Зараз ми працюємо над тим, щоб таких послуг стало більше. Наприклад, в цьому році ми вже відкрили 200 Центрів життєстійкості,

– розповідає Жолнович.

Довідка: Центри життєстійкості – спеціальний простір, де українці можуть отримати першу психологічну допомогу та, за потреби, скерування у потрібні служби.