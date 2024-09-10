Какие виды соцпомощи есть

Министр Оксана Жолнович отмечает, что социальная помощь для украинцев может быть предоставлена не только в виде денег. В качестве примера она приводит соцуслуги, что получали украинские беженцы, которые выезжали за границу.

Читайте также Льготы о которых молчат: что пенсионеры могут получить бесплатно

Оксана Жолнович Министр социальной политики У нас тоже есть закон о социальных услугах. Он был принят в 2020 году.

Примером является уход от социальных работников. Такая опция это, как раз, соцуслуга.

Одинокому человеку, который живет на 20 этаже, при этом он пожилого возраста и выйти за продуктами не может, ему деньги не помогут, есть пенсия. Но этому человеку нужно, чтобы физически кто-то пошел, лекарства принес и занес, а еще больше ему просто нужно с кем-то поговорить,

– замечает чиновница.

Жолнович отмечает, что сейчас при проработке помощи для людей пожилого возраста учитываются эти аспекты. В качестве примера она приводит создание университетов третьего возраста.

Справка: Университете третьего возраста (УТВ) – заведение неформального образования в котором учатся люди старшего возраста.

Чиновница акцентирует и на том, какое количество ресурсов экономит семья, если пенсионер имеет определенные занятия в течение дня. Таким образом пожилой человек находится под наблюдением и социализируется, а трудоспособные родственники могут спокойно работать.

Сейчас мы работаем над тем, чтобы таких услуг стало больше. Например, в этом году мы уже открыли 200 Центров жизнестойкости,

– рассказывает Жолнович.

Справка: Центры жизнестойкости – специальное пространство, где украинцы могут получить первую психологическую помощь и, при необходимости, направления в нужные службы.