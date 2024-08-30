Как известно, пенсионеры имеют право на бесплатный проезд городским общественным транспортом. Впрочем, за исключением такси. Пожилые люди также могут путешествовать железнодорожным транспортом пригородного сообщения полностью бесплатно.

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Менее известная льгота, однако не менее популярна: юридические услуги для пенсионеров могут предоставляться бесплатно или с существенной скидкой. Это включает профессиональную консультацию, защиту прав и интересов, а также представление интересов гражданина.

Более того, пенсионеры освобождены от уплаты земельного налога, если их владение не превышает указанные нормы:

участок до 0,01 гектара может использоваться для строительства индивидуальных гаражей;

до 2 гектаров – для ведения личного сельского хозяйства;

до 0,10 гектара – для индивидуального дачного строительства;

до 0,12 гектара – для садоводства;

до 0,25 гектара – для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений в селах;

до 0,15 гектара – для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений в поселках городского типа;

до 0,10 гектара – для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений в городах.

Заметьте! Как и все украинцы, пенсионеры могут оформить себе субсидию. Также жители сельских местностей, которые работали на конкретных должностях, могут вообще не платить за ЖКУ.