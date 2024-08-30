Як відомо, пенсіонери мають право на безоплатний проїзд міським громадським транспортом. Втім, за винятком таксі. Люди похилого віку також можуть подорожувати залізничним транспортом приміського сполучення повністю безоплатно.

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Менш відома пільга, проте не менш популярна: юридичні послуги для пенсіонерів можуть надаватися безоплатно або із істотною знижкою. Це включає фахову консультацію, захист прав та інтересів, а також представлення інтересів громадянина.

Щобільше, пенсіонери звільненні від сплати земельного податку, якщо їх володіння не перевищує вказані норми:

ділянка до 0,01 гектара може використовуватись для будівництва індивідуальних гаражів;

до 2 гектарів – для ведення особистого сільського господарства;

до 0,10 гектара – для індивідуального дачного будівництва;

до 0,12 гектара – для садівництва;

до 0,25 гектара – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у селах;

до 0,15 гектара – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у селищах міського типу;

до 0,10 гектара – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у містах.

Зауважте! Як і всі українці, пенсіонери можуть оформити собі субсидію. Також жителі сільських місцевостей, які працювали на конкретних посадах, можуть взагалі не платити за ЖКП.