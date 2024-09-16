Где выплатят беженцам почти 1,5 миллиона гривен

Швеция планирует запустить соответствующую программу в 2026 году, сообщает издание Aftonbladet. Как отмечается, что подавать заявки на получение грантов смогут граждане, которые имеют временную защиту или постоянный вид на жительство.

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Сейчас беженцы могут получить финансовую помощь для возвращения в свою страну происхождения – 10 тысяч крон на взрослого и 5 тысяч на ребенка. Однако из-за низкой заинтересованности этой программой (в прошлом году ее использовал только один человек), правительство рассматривает возможность повышения размера выплат.

Интересно! Некоторые местные регуляторы раскритиковали это предложение и заявили, что оно может негативно повлиять на интеграцию мигрантов в шведское общество.

В бюджете планируют зарезервировать 1,4 миллиарда шведских крон для соответствующих целей. Эта сумма должна покрыть участие 4 тысяч граждан в программе, при условии предоставления максимально возможных выплат.