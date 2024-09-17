Курс валют в банках

По состоянию на утро 17 сентября, по данным "Минфина", покупка доллара в банках составляет в среднем по 41,25 гривны (+15 копеек против 16 сентября) и продажа – по 41,70 гривны (+10 копеек).

Читайте также Деньги за возвращение в Украину: какая страна ЕС будет выплачивать по 1,5 миллиона гривен

WhiteBIT хранит 96% цифровых активов на холодных кошельках. Криптобиржа также использует Web Application Firewall (WAF) для выявления и блокировки хакерских атак.

Покупка евро происходит по 45,75 гривны (+30 копеек), а продажа – по 46,40 гривны (+30 копеек).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно по 41,65 гривны (+15 копеек), а продать – по 41,80 гривны (+20 копеек).

(+15 копеек), а продать – по (+20 копеек). Покупка евро по 46,30 гривны (+29 копеек), а продажа по 46,50 гривны (+32 копейки).

Курс в обменниках

Доллары покупают обменники по 40,70 гривны (-35 копеек), а продают – по 41,67 гривны (+33 копейки), по данным finance.ua.

(-35 копеек), а продают – по (+33 копейки), по данным finance.ua. Евро покупают по 45,55 гривны (-18 копеек), а продают – по 46,90 гривны (+52 копейки).

Каким будет курс доллара

Банкир Анна Золотько в комментарии 24 Канала рассказывает, что повлиять на курсовые тренды на этой неделе может решение по учетной ставке.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank Большинство участников рынка склоняется к мнению, что в сентябре регулятор не будет менять ее. Но это только прогнозы и любое другое решение регулятора может как оказать поддержку гривне, так и усилить спрос.

Золотько добавляет, что на этой неделе вряд ли стоит ожидать значительных изменений. Котировки будут находиться на таком уровне: