Долар та євро різко обвалились: який курс в банках та обмінниках
8 березня 2023, 09:55Читать новость на русском
Курс долара у банках за добу впав на 20 копійок, а от в обмінниках купують долар на 55 копійок дешевше, ніж вчора. Що стосується євро, то найпомітніше курс теж змінився в обмінниках.
Курс валют у банках
- За даними "Мінфіну", 8 березня готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 38,40 гривні (-20 копійок проти 7 березня), а купити за 39 гривень (-20 копійок).
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- Готівкове євро банки купують за 40,40 гривні (-10 копійок), а продають в середньому за 41,20 гривні (-10 копійок).
Курс в обмінниках України
- В обмінниках купують долар США в середньому за 38,02 гривні (-55 копійок), а продають – за 38,88 гривні (-8 копійок), за даними finance.ua.
- Євро коливається на рівні: купівля – 40,03 гривні (-54 копійки), а продаж – 41,05 гривні (-7 копійок).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 38,52 гривні (-19 копійок), а продаж – 38,75 гривні (-15 копійок).
- Євро купують по 40,46 гривні (-39 копійок), а продають за 40,90 гривні (-20 копійок).
Яким буде курс цього тижня
Банкіра Анна Золотько, у коментарі 24 Каналу, відмітила, що українці стали частіше купувати саме безготівкову валюту. Це дає передумови прогнозувати збереження загального тренду на зміцнення готівкового курсу гривні. Потенціал для нього, як показав минулий вівторок, є досить суттєвим.
Проте динаміка цього процесу навряд чи буде значною. Та й тимчасові курсові розвороти теж не можна виключати. Тож, на мою думку, протягом цього тижня курс долара на готівковому ринку знаходитиметься в діапазоні 38,7 – 39,3 гривні за долар.