Залишатиметься популярною ще довго: у якій валюті вигідно тримати заощадження

Статус резервної валюти мають всього декілька валют, серед яких особливе місце займають долар та євро. Відтак українці найчастіше обирають для заощадження саме їх. Але попри це одна із цих валют вважається більш вигідною, ніж інша.

Яка валюта краща для заощадження

Економіст Данило Монін ще раніше розповів 24 Каналу, що громадянам, які мають зайві кошти, треба купувати валюту.

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Він наголосив, що над купівлею варто думати саме про американську валюту. Цю думку він підкріплює прогнозами щодо рішення Федеральної резервної системи стосовно облікової ставки.

Данило Монін Економіст Федеральна резервна система цього року планує одне зниження облікової ставки, тоді як Європейський центральний банк – 2 зниження облікової ставки.

Таким чином, на думку експерт, євро слабшатиме щодо долара. Крім того, стратегічно американська економіка має кращий вигляд за європейську, а тому надійною валютою залишається саме долар.

Чи популярна європейська валюта серед українців

Ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран у коментарі РБК-Україна розповів, що європейська валюта доволі популярна в нашому регіоні.

Кілька країн навіть підтримують монетарний режим фіксованого курсу до євро або до корзини валют, в який євро займає найбільшу частку,

– пояснює Шапран.

Водночас долар у світі є більш популярним для заощаджень та розрахунків. І така популярність триватиме ще довго. Водночас експерт радить українцям не забувати й про гривню.

Який курс долара на сьогодні

Офіційний курс

Під час дискусії на останньому монетарному засіданні НБУ, коли було знижено облікову ставку до 13%, учасники заявили, що гривневі заощадження залишаються доволі привабливими. Водночас інвестування саме у гривневі фінансові інструменти залишаються навіть більш вигідними, ніж у валюту.

Станом на 28 червня, за даними НБУ, курс долара становить 40,53 гривні за валюту.

Курс у банках

За даними "Мінфіну", купівля банками готівкового долара становить у середньому 40,40 гривні, а продаж – 40,90 гривні.

Курс на чорному ринку

Купівля долара в середньому на рівні 40,71 гривні, а продаж – 40,80 гривні.

Курс в обмінниках

Обмінники купують долар у середньому за 40,16 гривні, а продають – за 40,93 гривні, за даними finance.ua.