Будет оставаться популярной еще долго: в какой валюте выгодно держать сбережения

Статус резервной валюты имеют всего несколько валют, среди которых особое место занимают доллар и евро. Поэтому украинцы чаще всего выбирают для сбережения именно их. Но несмотря на это одна из этих валют считается более выгодной, чем другая.

Какая валюта лучше для сбережений

Экономист Даниил Монин еще раньше рассказал 24 Каналу, что гражданам, которые имеют лишние средства, надо покупать валюту.

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Он отметил, что над покупкой стоит думать именно об американской валюте. Это мнение он подкрепляет прогнозами относительно решения Федеральной резервной системы относительно учетной ставки.

Даниил Монин Экономист Федеральная резервная система в этом году планирует одно снижение учетной ставки, тогда как Европейский центральный банк – 2 снижения учетной ставки.

Таким образом, по мнению эксперта, евро будет ослабевать относительно доллара. Кроме того, стратегически американская экономика выглядит лучше европейской, а потому надежной валютой остается именно доллар.

Популярна ли европейская валюта среди украинцев

Экс-член Совета НБУ Виталий Шапран в комментарии РБК-Украина рассказал, что европейская валюта довольно популярна в нашем регионе.

Несколько стран даже поддерживают монетарный режим фиксированного курса к евро или к корзине валют, в который евро занимает наибольшую долю,

– объясняет Шапран.

В то же время доллар в мире является более популярным для сбережений и расчетов. И такая популярность будет продолжаться еще долго. В то же время эксперт советует украинцам не забывать и о гривне.

Какой курс доллара на сегодня

Официальный курс

Во время дискуссии на последнем монетарном заседании НБУ, когда была снижена учетная ставка до 13%, участники заявили, что гривневые сбережения остаются довольно привлекательными. В то же время инвестирование именно в гривневые финансовые инструменты остаются даже более выгодными, чем в валюту.

По состоянию на 28 июня, по данным НБУ, курс доллара составляет 40,53 гривны за валюту.

Курс в банках

По данным "Минфина", покупка банками наличного доллара составляет в среднем 40,40 гривны, а продажа – 40,90 гривны.

Курс на черном рынке

Покупка доллара в среднем на уровне 40,71 гривны, а продажа – 40,80 гривны.

Курс в обменниках

Обменники покупают доллар в среднем за 40,16 гривны, а продают – за 40,93 гривны, по данным finance.ua.