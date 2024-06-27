Инвестирование в гривну

Инвестирование в гривневые финансовые инструменты остаются более выгодными, чем в валюту. Во время дискуссии на последнем монетарном заседании НБУ, по итогам которого была снижена учетная ставка до 13%, участники пришли к выводу, что гривневые сбережения остаются привлекательными.

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В случае снижения учетной ставки до 12,5% она и в дальнейшем будет оставаться значительно выше как текущего, так и ожидаемого уровня инфляции. Соответственно, реальная доходность ОВГЗ и депозитов тоже будет оставаться положительной, поэтому эти инструменты будут пользоваться спросом. К тому же активная конкуренция банков за вкладчиков, особенно крупных, будет сдерживать снижение рыночных ставок,

– указано в сообщении НБУ.

Более того, регулятор считает, что стремительное снижение учетной ставки может побудить вкладчиков активнее фиксировать высокую доходность в долгосрочных гривневых инструментах.

Интересно! Согласно данным Фонда гарантирования вкладов физических лиц, с начала года общий прирост вкладов составил 31,3 миллиарда гривен.

Сберегать в валюте или в гривне

Дмитрий Мусиенко, член правления ПриватБанка по вопросам розничного бизнеса, отмечает, что в прошлом году, после стремительного роста в 2022-м, сбережения в долларах стали менее привлекательными, тогда как гривневые вклады обеспечили доход, который превысил инфляцию.

За последние месяцы доллар постепенно отыгрывает свои позиции с точки зрения привлекательной инвестиции. Поэтому не будем оригинальными и порекомендуем диверсифицировать свои сбережения в разных валютах,

- сказал Мусиенко.

В то же время Директор по управлению локальными активами группы ICU Григорий Овчаренко считает, что выбор между валютой и гривной, как и с любыми другими инвестициями, зависит от целей, условий и ожиданий человека.

Гривневые активы могут дать вам повышенную доходность. Например, годовые ОВГЗ предлагают ставки на уровне 15%. Если вы ожидаете, что рост курса гривны будет меньше, то есть в июне 2025 гривна будет ниже 47 гривны, то инвестиции в гривну выгодны,

– считает он.

Руководитель проектов управления продаж розничного бизнеса ОТП Максим Гончарук также отмечает, что сегодня, рассматривая банковский вклад как инструмент накопления и приумножения средств, бесспорно, депозиты в национальной валюте значительно выгоднее в краткосрочной перспективе.