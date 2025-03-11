Официальный курс валют
Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара США торгуется по 41,28 гривны. То есть цена валюты выросла на 7 копеек против 10 марта. Официальный курс евро зато составляет 44,77 гривны. То есть цена выросла на 5 копеек.
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По состоянию на 12 марта курс НБУ будет такой:
- доллар – 41,41 гривны,
- евро – 45,21 гривны.
Курс доллара на наличном рынке
По состоянию на утро 11 марта курс доллара на наличном рынке составлял:
- в банках: покупка – 41,10 гривны, продажа – по 41,65 гривны,
- на черном рынке: покупка – 41,49 гривны, продажа – по 41,45 гривны,
- по состоянию на 9 марта, в обменниках: покупка – по 41,23 гривны, продажа – по 41,55 гривны.
Какого курса доллара и евро ожидать
Банкир Тарас Лесовой спрогнозировал для 24 Канала, что на валютном рынке ожидается стабильная ситуация на этой неделе. В то же время он отметил, что все факторы влияние пока невозможно учесть.
Мы склонны к оптимистическому видению: сейчас валютный рынок почти полностью защищен от негативных изменений.
Таким образом, на наличном рынке и на межбанке диапазоны курсовых изменений сравняются:
- доллар будет находиться в пределах 41,40 – 42 гривен за валюту,
- евро на уровне 43,50 – 45 гривен за валюту.