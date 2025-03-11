Официальный курс валют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара США торгуется по 41,28 гривны. То есть цена валюты выросла на 7 копеек против 10 марта. Официальный курс евро зато составляет 44,77 гривны. То есть цена выросла на 5 копеек.

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По состоянию на 12 марта курс НБУ будет такой:

доллар – 41,41 гривны,

евро – 45,21 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 11 марта курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках: покупка – 41,10 гривны , продажа – по 41,65 гривны ,

, продажа – , на черном рынке: покупка – 41,49 гривны , продажа – по 41,45 гривны ,

, продажа – , по состоянию на 9 марта, в обменниках: покупка – по 41,23 гривны, продажа – по 41,55 гривны.

Какого курса доллара и евро ожидать

Банкир Тарас Лесовой спрогнозировал для 24 Канала, что на валютном рынке ожидается стабильная ситуация на этой неделе. В то же время он отметил, что все факторы влияние пока невозможно учесть.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Мы склонны к оптимистическому видению: сейчас валютный рынок почти полностью защищен от негативных изменений.

Таким образом, на наличном рынке и на межбанке диапазоны курсовых изменений сравняются: