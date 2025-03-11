Офіційний курс валют

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара США торгується по 41,28 гривні. Тобто ціна валюти виросла на 7 копійок проти 10 березня. Офіційний курс євро натомість становить 44,77 гривні. Тобто ціна виросла на 5 копійок.

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Станом на 12 березня курс НБУ буде такий:

долар – 41,41 гривні,

євро – 45,21 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 11 березня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках: купівля – 41,10 гривні , продаж – по 41,65 гривні ,

, продаж – , на чорному ринку: купівля – 41,49 гривні , продаж – по 41,45 гривні ,

, продаж – , станом на 9 березня, в обмінниках: купівля – по 41,23 гривні, продаж – по 41,55 гривні.

На який курс долара та євро очікувати

Банкір Тарас Лєсовий спрогнозував для 24 Каналу, що на валютному ринку очікується стабільна ситуація цього тижня. Водночас він наголосив, що усі чинники вплив наразі неможливо врахувати.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Ми схильні до оптимістичного бачення: наразі валютний ринок майже повністю убезпечений від негативних змін.

Таким чином, на готівковому ринку та на міжбанку діапазони курсових змін зрівняються: