Что будет происходить на валютном рынке

Для 24 Канала банкир Тарас Лесовой рассказал, что ситуация на валютном рынке на следующей неделе будет оставаться стабильной. На это будет влиять несколько факторов.

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Первым фактором станет очередное изменение станет очередное изменение учетной ставки. Она будет действовать на упреждение ожидаемого роста потребительских цен и влиять на прочность гривны.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Соответственно и валютный рынок получил дополнительную "гарантию" и защиту от возможного роста спроса на валюту.

Второй фактор – новая учетная ставка вместе с валютными интервенциями позволяют Нацбанку держать в балансе спрос и предложение, что безусловно скажется на курсовой стабильности. Третий фактор – в этом году международная финансовая помощь почти полностью перекроет бюджетный дефицит, а значит не возникнет дополнительных причин для ослабления гривны. Четвертый фактор – разница между курсами наличного и безналичного рынков будет почти нулевой, то есть на рынке фактически будет господствовать единый вполне рыночный курс. Пятый фактор – режим управляемой гибкости сам по себе не предусматривает резких курсовых взлетов или падений, а текущие колебания не будут выбиваться за пределы "системы" изменений (то есть, текущие колебания и разновекторность будут оставаться главными выразителями "механизма" валютного рынка).

Конечно, сейчас трудно учесть все возможные факторы, которые в той или иной степени могут повлиять на валютный рынок. Однако мы склонны к оптимистическому видению: сейчас валютный рынок почти полностью защищен от негативных изменений,

– говорит Лесовой.

Заметьте! По словам Лесового, хоть и продлится период испытаний на психологическую устойчивость в веремии враждебных ИПСО и непомерного давления нового главы США, все же любые изменения на валютном рынке следует связывать с экономическими факторами.

По сколько будет курс доллара и евро с 10 по 16 марта

Коридоры валютных колебаний: 41,40 – 42 гривны за доллар и 43,50 – 45 гривен за евро (на межбанке) и 41,4- – 42 гривны за доллар и 43,50 – 45 гривен за евро (на наличном рынке).

41,40 – 42 гривны за доллар и 43,50 – 45 гривен за евро (на межбанке) и 41,4- – 42 гривны за доллар и 43,50 – 45 гривен за евро (на наличном рынке). Текущие (ежедневные) курсовые колебания: межбанк – до 0,05 – 0,15 гривны, комбанки – до 0,10 – 0,20 гривны, обменные пункты – до 0,30 гривны.

межбанк – до 0,05 – 0,15 гривны, комбанки – до 0,10 – 0,20 гривны, обменные пункты – до 0,30 гривны. Разница между курсами покупки и продажи: межбанк – до 0,15 гривны за доллар, до 0,20 гривны за евро, коммерческие банки – до 0,50 – 0,60 гривны на доллар, до 0,80 – 1 гривны на евро, обменные пункты – до 0,60 – 1 гривны на доллар, до 1 – 1,30 гривны на евро.

межбанк – до 0,15 гривны за доллар, до 0,20 гривны за евро, коммерческие банки – до 0,50 – 0,60 гривны на доллар, до 0,80 – 1 гривны на евро, обменные пункты – до 0,60 – 1 гривны на доллар, до 1 – 1,30 гривны на евро. Разница курсов покупки: комбанки – 0,20 – 0,30 гривны за доллар, 0,30 – 0,50 за евро, обменные пункты – 0,30 – 0,50 гривны за доллар, 0,50 – 0,70 за евро.

комбанки – 0,20 – 0,30 гривны за доллар, 0,30 – 0,50 за евро, обменные пункты – 0,30 – 0,50 гривны за доллар, 0,50 – 0,70 за евро. Разница курсов продажи: комбанки – 0,10 – 0,20 гривны за доллар, 0,20 – 0,30 гривны за евро, обменные пункты – 0,30 – 0,50 гривны за доллар, до 0,50 гривны за евро.

комбанки – 0,10 – 0,20 гривны за доллар, 0,20 – 0,30 гривны за евро, обменные пункты – 0,30 – 0,50 гривны за доллар, до 0,50 гривны за евро. Средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка – 0 гривен.

– 0 гривен. Средние курсовые отклонения в течение недели: до 1 – 1,5% от стартового курса недели.

Как добавляет банкир Лесовой, любые изменения по курсам нужно будет расценивать как ситуативные, ведь это не повлияет существенно на рынок. Кроме того, пока все возможные угрозы для курсовой стабильности дезактивированы.