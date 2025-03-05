Какой курс доллара 5 марта

По состоянию на 5 марта, официальный курс доллара в Украине составляет – 41,58 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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По данным "Минфина", средний курс в банках сейчас установлен следующий:

покупка – 41,28 гривны за доллар;

продажа – 41,82 гривны за доллар.

В обменниках средний курс несколько иной:

покупка – 41,40 гривны за доллар;

продажа – 41,50 гривны за доллар.

Сколько нужно гривен, чтобы купить 200 долларов сегодня

чтобы купить 200 долларов в банке, нужно потратить примерно – 8 364 гривен;

дабы приобрести 200 долларов в обменнике необходимо иметь ориентировочно – 8 300 гривен.

Какую сумму нужно потратить, чтобы купить 500 долларов