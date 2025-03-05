Який курс долара 5 березня
Станом на 5 березня, офіційний курс долара в Україні складає – 41,58 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
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За даними "Мінфіну", середній курс у банках зараз встановлено такий:
- купівля – 41,28 гривні за долар;
- продаж – 41,82 гривні за долар.
В обмінниках середній курс дещо інший:
- купівля – 41,40 гривень за долар;
- продаж – 41,50 гривні за долар.
Скільки потрібно гривень, аби купити 200 доларів сьогодні
- щоб купити 200 доларів у банку, потрібно витратити приблизно – 8 364 гривень;
- аби придбати 200 доларів в обміннику необхідно мати орієнтовно – 8 300 гривень.
Яку суму потрібно витратити, щоб купити 500 доларів
- для придбання 500 доларів у банку, необхідно мати орієнтовно – 20 910 гривень;
- для покупки 500 доларів в обміннику потрібно буде – 20 750 гривень.