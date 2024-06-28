Курс валют в банках

  • По состоянию на утро 28 июня, по данным "Минфина", покупка банками наличного доллара составляет в среднем 40,40 гривны (-3 копейки против 27 июня), а продажа – 40,90 гривны (без изменений).

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  • Покупка наличного евро в среднем осуществляется по 43,35 гривны (-5 копеек), а продажа – в среднем за 43,95 гривны (-5 копеек).

Курс на черном рынке

  • На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,71 гривны (-7 копеек), а продажа – 40,80 гривны (-5 копеек).
  • Евро покупают по 43,80 гривны (без изменений), а продают за 43,95 гривны (-5 копеек).

Курс в обменниках

  • Обменники покупают доллар в среднем за 40,16 гривны (-25 копеек), а продают – за 40,93 гривны (+9 копеек), по данным finance.ua.
  • Евро колебалось на уровне: покупка – 43,41 гривны (-22 копейки), а продажа – 44,22 гривны (+7 копеек).

Может ли доллар вырасти до 45 гривен

Как рассказал 24 Каналу эксперт Борис Кушнирук, в первые месяцы полномасштабного вторжения было уместно держать курс доллара неизменным. Ведь тогда обеспечивается предсказуемость и стабильность для всех граждан. В то же время по словам эксперта, впоследствии это решение стало нелогичным, ведь оно формировало дисбаланс.

Борис Кушнирук

Экономист

Затем произошло поднятие курса, причем существенно поднятие. Это было непредсказуемо, и, соответственно, те лица, которые знали о таком решении, могли не плохо заработать на этом.

Проблемой на сегодня является то, что неизвестно, что будет с курсом доллара в дальнейшем.

Интересно, что основания сделать курс 45 – 50 гривен, условно, у Нацбанка таки будут. Посмотрите на внешнеторговый баланс,
– добавляет эксперт.

В то же время в Центре экономической стратегии прогнозируют, что курс доллара может вырасти, но ожидать существенного ослабления гривны не стоит – до конца года валюта может подорожать до 42 гривен.