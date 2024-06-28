Курс валют в банках

По состоянию на утро 28 июня, по данным "Минфина", покупка банками наличного доллара составляет в среднем 40,40 гривны (-3 копейки против 27 июня), а продажа – 40,90 гривны (без изменений).

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Покупка наличного евро в среднем осуществляется по 43,35 гривны (-5 копеек), а продажа – в среднем за 43,95 гривны (-5 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,71 гривны (-7 копеек), а продажа – 40,80 гривны (-5 копеек).

(-7 копеек), а продажа – (-5 копеек). Евро покупают по 43,80 гривны (без изменений), а продают за 43,95 гривны (-5 копеек).

Курс в обменниках

Обменники покупают доллар в среднем за 40,16 гривны (-25 копеек), а продают – за 40,93 гривны (+9 копеек), по данным finance.ua.

(-25 копеек), а продают – за (+9 копеек), по данным finance.ua. Евро колебалось на уровне: покупка – 43,41 гривны (-22 копейки), а продажа – 44,22 гривны (+7 копеек).

Может ли доллар вырасти до 45 гривен

Как рассказал 24 Каналу эксперт Борис Кушнирук, в первые месяцы полномасштабного вторжения было уместно держать курс доллара неизменным. Ведь тогда обеспечивается предсказуемость и стабильность для всех граждан. В то же время по словам эксперта, впоследствии это решение стало нелогичным, ведь оно формировало дисбаланс.

Заметьте! В Украине с 2022 года существует дефицит импорта над экспортом, то есть страна больше покупает из-за рубежа, чем продает.

Борис Кушнирук Экономист Затем произошло поднятие курса, причем существенно поднятие. Это было непредсказуемо, и, соответственно, те лица, которые знали о таком решении, могли не плохо заработать на этом.

Проблемой на сегодня является то, что неизвестно, что будет с курсом доллара в дальнейшем.

Интересно, что основания сделать курс 45 – 50 гривен, условно, у Нацбанка таки будут. Посмотрите на внешнеторговый баланс,

– добавляет эксперт.

Важно! По данным Госстата, экспорт товаров из Украины за первый квартал 2024 года составил 97,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, импорт – 101,7%.

В то же время в Центре экономической стратегии прогнозируют, что курс доллара может вырасти, но ожидать существенного ослабления гривны не стоит – до конца года валюта может подорожать до 42 гривен.

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