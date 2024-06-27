Депозиты в июле

Дмитрий Замотаев рассказал для 24 Канала, что активно будет развиваться тренд на популяризацию более длительных вкладов (от 1 года до 2,5 лет), что сейчас имеют наибольшую доходность, которая достигает в среднем 15% годовых

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Средние вклады будут на таком уровне:

сроком 3-6 месяцев – 12% годовых;

сроком 9-12 месяцев – 13 – 14% годовых;

сроком 1,5-2 года – 14 – 14,5% годовых;

сроком 2-2,5 года – 15% годовых.

Напомним! Популярность гривневых вкладов останется достаточно высокой, однако прирост новых депозитов будет незначительным – до 1%.

Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА Несмотря на инфляционные риски, связанные с изменениями тарифов на электроэнергию, увеличение акцизов на топливо, возможный рост потребительских цен из-за перебоев с энергоснабжением, как видим, доходность по гривневым вкладам сохранится на высоком уровне (ожидается, что во втором полугодии инфляция может составить 5 – 6%).

После снижения ставки по 3-месячным депозитным сертификатам до 16%, глобальный пересмотр ставок возможен в основном на ультракороткие вклады – снижение на 1 – 3 процентного показателя (продолжительность таких вкладов 1-3 месяцев), что также станет свидетельством процесса переориентации банков на более длительные депозитные программы.

Замечу, что чистая прибыль по гривневым вкладам (с учетом инфляции) также остается достаточно высокой, но уже почти без ультракоротких вкладов, где чистый доход не превышает 2%. Зато вклады от 6 месяцев и выше могут принести их владельцам прибыль в размере 4 – 5%. И сейчас чем продолжительнее депозит, тем теоретически больше чистая прибыль,

– сказал он.

Поэтому пока на изменение ситуации с депозитами ждать не стоит, хотя банки будут заниматься поощрением населения к долговременным вкладам.