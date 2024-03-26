В банках та на чорному ринку ціна росте шалено: який курс долара на сьогодні

За останню добу вартість американської валюти суттєво додала на чорному ринку, а також в банках, де ціна наближається до понад 39 гривень. Водночас в обмінниках відбувається спад ціни.

Курс валют у банках

Станом на ранок 26 березня, за даними "Мінфіну", купівля банками готівкового долара становить у середньому 38,97 гривні (+17 копійок проти 25 березня), а продаж – 39,47 гривні (+27 копійок).

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Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 42,35 гривні (+15 копійок), а продаж – у середньому за 43 гривні (+20 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 39,29 гривні (+19 копійок), а продаж – 39,40 гривні (+15 копійок).

(+19 копійок), а продаж – (+15 копійок). Євро купують за 42,80 гривні (+15 копійок), а продають за 43 гривні (+15 копійок).

Курс в обмінниках

Купівля обмінниками долара в середньому на рівні 38,70 гривні (-15 копійок), а продаж – 39,50 гривні (+13 копійок), за даними finance.ua.

(-15 копійок), а продаж – (+13 копійок), за даними finance.ua. Євро коливалося на рівні: купівля – 42,41 гривні (-2 копійки), а продаж – 43,15 гривні (+18 копійок).

Що буде з курсом на готівковому ринку

Для 24 Каналу банкірка Анна Золотько розповіла, що зростання курсу до позначок понад 39 гривень за долар минулого тижня не призвело до відчутної реакції на готівковому ринку.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Для порівняння, наприкінці січня різниця сягала 70 – 80 мільйонів доларів на день.

За статистикою НБУ, каже Золотько, протягом минулого тижня населення в середньому за день купувало валюти на 15 мільйонів більше, ніж продавало.

Серед прогнозів на цей тиждень:

широкий коридор курсових коливань на міжбанку,

орієнтиром для ринку на найближчий час буде позначка 39 гривень за долар.

на обмежений попит населення на купівлю валюти вказують й курсові показники на готівковому ринку, які лише на 10 – 15 копійок перевищують котирування на міжбанку,

10 – 15 копійок перевищують котирування на міжбанку, готівковий ринок буде слідувати безготівковому курсовому тренду. Різниця між цими курсами, вірогідно, не перевищить 10 – 20 копійок.

Вартість валюти у готівковому сегменті протягом цього тижня знаходитиметься в діапазоні 38,80 – 39,50 гривні за долар.