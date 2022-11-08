Долар відчутно зростає: курс валют 8 листопада

Цікаво Що врятує гривню: економіст назвав важливу умову

За словами Анни Золотько, директорки департаменту казначейських операцій Юнекс Банка, цього тижня гривня залишатиметься під тиском додаткового попиту, а курс коливатиметься в межах 40,1-40,9 гривні. Найближчими місяцями долар може зрости ще сильніше.

Водночас в найближчі місяці посилюватиметься тиск на курс долара через попит на готівкову валюту, яку українці купували за «депозитною» схемою. З кожним тижнем обсяг вкладів, що завершується, зростатиме. Щонайменше, це даватиме підстави учасникам готівкового ринку пробувати підвищувати курс продажу валюти.

Вона додала, що з іншого боку, українці наразі активно готуються до непростої зими, що частково відвертає гривневий ресурс від купівлі валюти. Та й частина вкладників, що забиратиме валюту з тримісячних депозитів, ймовірно, захоче продати її за ринковою вартістю, щоб спрямувати отриману гривню на купівлю валюти за тією ж схемою. Особливо, з огляду на збільшений до 100 тисяч гривень ліміт таких операцій.