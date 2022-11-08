Курс валют у банках
- За даними "Мінфіну", 8 листопада готівковий курс купівлі долара в банках України зупинився на середньому рівні 40 гривень (без змін). Тоді як продають її за 40,70 гривні (+15 копійок).
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- Готівкове євро банки купують за 39 гривень (+40 копійок), а продають в середньому за 39,99 гривні (+49 копійок).
Курс в обмінниках України
- В обмінниках купують долар США в середньому за 40,18 гривні (-15 копійок), а продають – за 40,60 гривні (+4 копійки), за даними finance.ua.
- Євро коливається на рівні: купівля – 39,40 гривні (+7 копійок) та продаж – 39,95 гривні (+28 копійок).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,50 гривні (+13 копійок), а продаж – 40,75 гривні (+17 копійок).
- Євро купують по 39,55 гривні (+28 копійок), а продають за 39,90 гривні (-17 копійок).
Яким курс долара буде на цьому тижні
За словами Анни Золотько, директорки департаменту казначейських операцій Юнекс Банка, цього тижня гривня залишатиметься під тиском додаткового попиту, а курс коливатиметься в межах 40,1-40,9 гривні. Найближчими місяцями долар може зрости ще сильніше.
Водночас в найближчі місяці посилюватиметься тиск на курс долара через попит на готівкову валюту, яку українці купували за «депозитною» схемою. З кожним тижнем обсяг вкладів, що завершується, зростатиме. Щонайменше, це даватиме підстави учасникам готівкового ринку пробувати підвищувати курс продажу валюти.
Вона додала, що з іншого боку, українці наразі активно готуються до непростої зими, що частково відвертає гривневий ресурс від купівлі валюти. Та й частина вкладників, що забиратиме валюту з тримісячних депозитів, ймовірно, захоче продати її за ринковою вартістю, щоб спрямувати отриману гривню на купівлю валюти за тією ж схемою. Особливо, з огляду на збільшений до 100 тисяч гривень ліміт таких операцій.