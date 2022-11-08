Интересно Что спасет гривну: экономист назвал важное условие

По словам Анны Золотько, директора департамента казначейских операций Юнекс Банка, на этой неделе гривна будет оставаться под давлением дополнительного спроса, а курс будет колебаться в пределах 40,1-40,9 гривны. В ближайшие месяцы доллар может вырасти еще сильнее.

В то же время в ближайшие месяцы будет усиливаться давление на курс доллара из-за спроса на наличную валюту, которую украинцы покупали по «депозитной» схеме. С каждой неделей объем завершаемых вкладов будет расти. По меньшей мере, это будет давать основания участникам наличного рынка попытаться повышать курс продажи валюты.

Она добавила, что с другой стороны, украинцы активно готовятся к непростой зиме, что частично отвращает гривневый ресурс от покупки валюты. Да и часть вкладчиков, забирающих валюту из трехмесячных депозитов, вероятно, захочет продать ее по рыночной стоимости, чтобы направить полученную гривну на покупку валюты по той же схеме. Особенно учитывая увеличенный до 100 тысяч гривен лимит таких операций.