Курс долара зростає, а євро дешевшає: що відбувається на валютному ринку

Після вихідних курси долара та євро в банках і на чорному ринку зазнали незначних змін. Долар подорожчав на 7 копійок, а євро впало в ціні на 5 копійок. В обмінниках також відбулися коливання валютних курсів.

Курс валют у банках

Станом на ранок 24 березня, як повідомив 24 канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,27 гривні (+7 копійок проти 21 березня) та продаж по 41,87 гривні (+2 копійки).

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Купівля євро проходить по 44,75 гривні (-5 копійок), продаж – по 45,40 гривні (без змін).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 41,47 гривні (-11 копійок), а продати по 41,57 гривні (+2 копійки).

Купівля євро по 45,11 гривні (+5 копійок), а продаж по 45,32 гривні (+8 копійок).

Курс в обмінниках

Долари купують у середньому по: 41,10 гривні (без змін), а дають по 41,45 гривні (-13 копійок), за даними finance.ua.

Євро купують по 44,36 гривні (+3 копійки), а продають по 45,39 гривні (-1 копійка).

Скільки коштуватиме валюта наприкінці березня

Як розповів для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, зараз немає жодних причин для стрімкого росту курсу долара. Однак курс євро залежатиме від світової кон'юнктури торгівлі в парі з доларом та митної політики Трампа.

Скільки коштуватиме долар цього тижня

Як зауважує банкір Тарас Лєсовий у коментарі для 24 Каналу, ситуація на валютному ринку, ймовірно, залишатиметься стабільною та передбачуваною. За його словами, з 24 по 30 березня долар буде коливатися в межах 41,40 – 42 гривні за долар на міжбанку та на готівковому ринку.