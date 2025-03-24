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Економіка Макроекономіка Курс долара зростає, а євро дешевшає: що відбувається на валютному ринку
24 березня, 11:42
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Курс долара зростає, а євро дешевшає: що відбувається на валютному ринку

Катерина Добровольська
Основні тези
  • В банках курс долара на купівлю складає 41,27 гривні, а на продаж – 41,87 гривні; курс євро на купівлю – 44,75 гривні, на продаж – 45,40 гривні проти курсів валют 21 березня.
  • На чорному ринку курс долара на купівлю становить 41,47 гривні, а на продаж – 41,57 гривні; курс євро на купівлю – 45,11 гривні, на продаж – 45,32 гривні.

Після вихідних курси долара та євро в банках і на чорному ринку зазнали незначних змін. Долар подорожчав на 7 копійок, а євро впало в ціні на 5 копійок. В обмінниках також відбулися коливання валютних курсів.

Курс валют у банках

  • Станом на ранок 24 березня, як повідомив 24 канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,27 гривні (+7 копійок проти 21 березня) та продаж по 41,87 гривні (+2 копійки).

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  • Купівля євро проходить по 44,75 гривні (-5 копійок), продаж – по 45,40 гривні (без змін).

Курс на чорному ринку

  • Купити долар можна в середньому по 41,47 гривні (-11 копійок), а продати по 41,57 гривні (+2 копійки).
  • Купівля євро по 45,11 гривні (+5 копійок), а продаж по 45,32 гривні (+8 копійок).

Курс в обмінниках

  • Долари купують у середньому по: 41,10 гривні (без змін), а дають по 41,45 гривні (-13 копійок), за даними finance.ua.
  • Євро купують по 44,36 гривні (+3 копійки), а продають по 45,39 гривні (-1 копійка).

Скільки коштуватиме валюта наприкінці березня

Як розповів для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, зараз немає жодних причин для стрімкого росту курсу долара. Однак курс євро залежатиме від світової кон'юнктури торгівлі в парі з доларом та митної політики Трампа.

Скільки коштуватиме долар цього тижня

Як зауважує банкір Тарас Лєсовий у коментарі для 24 Каналу, ситуація на валютному ринку, ймовірно, залишатиметься стабільною та передбачуваною. За його словами, з 24 по 30 березня долар буде коливатися в межах 41,40 – 42 гривні за долар на міжбанку та на готівковому ринку.

Що нині впливає на курс долара

Тарас Лєсовий зазначає, що важливим фактором курсу долара є початок посівної кампанії. Однак не можна виключати, що війна та можливі рішення щодо припинення бойових дій чи "плану примирення" також вплинуть на валютний ринок, зокрема через інформаційний тиск і паніку в суспільстві.