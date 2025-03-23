Як змінився курс євро в кінці березня
Офіційний курс євро, станом на 21 березня сягнув – 45 гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
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Дані "Мінфіну" показують, що середній банківський курс євро зараз встановлено такий:
- купівля – 44,82 гривні за євро;
- продаж – 45,40 гривні за євро.
В обмінниках, своєю чергою, середній курс євро встановлено такий:
- купівля – 45,10 гривні за євро;
- продаж – 45,25 гривні за євро.
За скільки сьогодні можна купити 1000 євро
- щоб купити 1000 євро у банку сьогодні потрібно мати приблизно 45 400 гривень;
- аби придбати 1000 євро і обміннику потрібно мати орієнтовно 45 250 гривень.
Скільки можна отримати за 1000 євро сьогодні
- за 1000 євро у банку сьогодні можна виручити в середньому 44 820 гривень;
- в обміннику за здачу 1000 євро можна отримати орієнтовно 45 100 гривень.