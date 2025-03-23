Як змінився курс євро в кінці березня

Офіційний курс євро, станом на 21 березня сягнув – 45 гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Читайте також Заборгованість по кредитному ліміту: що буде, якщо не повернути кошти в банк

Дані "Мінфіну" показують, що середній банківський курс євро зараз встановлено такий:

купівля – 44,82 гривні за євро;

продаж – 45,40 гривні за євро.

В обмінниках, своєю чергою, середній курс євро встановлено такий:

купівля – 45,10 гривні за євро;

продаж – 45,25 гривні за євро.

За скільки сьогодні можна купити 1000 євро

щоб купити 1000 євро у банку сьогодні потрібно мати приблизно 45 400 гривень;

сьогодні потрібно мати приблизно 45 400 гривень; аби придбати 1000 євро і обміннику потрібно мати орієнтовно 45 250 гривень.

Скільки можна отримати за 1000 євро сьогодні