Как изменился курс евро в конце марта
Официальный курс евро, по состоянию на 21 марта достиг – 45 гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
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Данные "Минфина" показывают, что средний банковский курс евро сейчас установлен такой:
- покупка – 44,82 гривны за евро;
- продажа – 45,40 гривны за евро.
В обменниках, в свою очередь, средний курс евро установлен такой:
- покупка – 45,10 гривны за евро;
- продажа – 45,25 гривны за евро.
За сколько сегодня можно купить 1000 евро
- чтобы купить 1000 евро в банке сегодня нужно иметь примерно 45 400 гривен;
- дабы приобрести 1000 евро и обменнике нужно иметь ориентировочно 45 250 гривен.
Сколько можно получить за 1000 евро сегодня
- за 1000 евро в банке сегодня можно выручить в среднем 44 820 гривен;
- в обменнике за сдачу 1000 евро можно получить ориентировочно 45 100 гривен.