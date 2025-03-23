Как изменился курс евро в конце марта

Официальный курс евро, по состоянию на 21 марта достиг – 45 гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Данные "Минфина" показывают, что средний банковский курс евро сейчас установлен такой:

покупка – 44,82 гривны за евро;

продажа – 45,40 гривны за евро.

В обменниках, в свою очередь, средний курс евро установлен такой:

покупка – 45,10 гривны за евро;

продажа – 45,25 гривны за евро.

За сколько сегодня можно купить 1000 евро

чтобы купить 1000 евро в банке сегодня нужно иметь примерно 45 400 гривен;

сегодня нужно иметь примерно 45 400 гривен; дабы приобрести 1000 евро и обменнике нужно иметь ориентировочно 45 250 гривен.

Сколько можно получить за 1000 евро сегодня