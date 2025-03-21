Сколько сегодня стоит 1 евро
По состоянию на 21 марта, официальный курс евро достиг – 45 гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
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Как сообщает "Минфин", средний банковский курс евро 21 марта установлен такой:
- покупка – 44,80 гривны за евро;
- продажа – 45,40 гривны за евро.
В то же время в обменниках средний курс евро таков:
- покупка – 45,08 гривни за евро;
- продажа – 45,30 гривны за евро.
За сколько сегодня можно купить 200 евро
- Покупка 200 евро в банках сегодня обойдется в среднем в – 9 080 гривен.
- Чтобы приобрести 200 евро в обменнике, необходимо будет иметь уже ориентировочно – 9 060 гривен.
Во сколько обойдется покупка 500 евро сейчас
- Если покупать 500 евро в банке, придется потратить примерно – 22 700 гривен.
- Для покупки 500 евро в обменнике необходимо будет иметь уже ориентировочно – 22 650 гривен.
Важно! Непосредственный курс зависит от финансового учреждения.