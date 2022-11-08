Долар знову відчутно зросте: що буде з курсом цього тижня

Минулого тижня середньозважена ціна купівлі долара в українських банках дещо зросла. Це відбулося здебільшого через переведення гривневих заощаджень у доларові.

Скільки готівковий долар коштуватиме на наступному тижні та чи зможе він подолати позначку в 41 гривню, дізнавалися журналісти 24 каналу.

Ріст долара минулого тижня

Минулий тиждень на готівковому ринку розпочався зі спроби підвищити вартість долара. Певною мірою вона виявилася вдалою – готівковий курс американської валюти уже ввечері понеділка перетнув позначку 40 гривень, а в середині тижня досягнув максимальної позначки на рівні 40,55 гривні.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банка Головним фактором росту курсу став підвищений попит на валюту. Здебільшого це сталося через період активних виплат заробітної платні в кінці минулого та на початку цього місяця.

Середній курс долара у банках за останній місяць / Мінфін

Попит на валюту у жовтні зріс

За даними статистики НБУ, у жовтні різниця між купівлею та продажем іноземної валюти населенням зросла до $250 млн, що на $80 млн більше, ніж у вересні. Тобто попит на іноземну валюту в останній місяць сильно зріс. За словами Анни Золотько, він може збільшитися ще сильніше тоді, коли почнуть закінчуватися терміни доларових депозитів, які українці відкривали за фіксованим курсом.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банка Водночас в найближчі місяці посилюватиметься тиск на курс долара через попит на готівкову валюту, яку українці купували за «депозитною» схемою. З кожним тижнем обсяг вкладів, що завершується, зростатиме. Щонайменше, це даватиме підстави учасникам готівкового ринку пробувати підвищувати курс продажу валюти.

Вона додала, що з іншого боку, українці наразі активно готуються до непростої зими, що частково відволікає гривневий ресурс від купівлі валюти. Та й частина вкладників, що забиратиме валюту з тримісячних депозитів, ймовірно, захоче продати її за ринковою вартістю, щоб спрямувати отриману гривню на купівлю валюти за тією ж схемою. Особливо, з огляду на збільшений до 100 тисяч гривень ліміт таких операцій.

Яким буде долар наступного тижня

За словами експертки, курсові коливання минулого тижня показали, що важкою для подолання позначкою є рівень 40,40 – 40,50 гривні за долар. Неодноразові спроби підняти курс вище згодом повертали його назад.

Тож, на мою думку, найближчого тижня вартість долара на готівковому ринку буде зростати помірно. Скоріш за все, гривня залишатиметься під тиском додаткового попиту, а курс коливатиметься в межах 40,1-40,9 гривні, – підсумовує Анна Золотько

Курс валют на сьогодні

Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 7 листопада готівковий курс долара в банках України зупинився на середньому рівні 40 гривень (+10 копійок проти 4 листопада). Тоді як продають її за 40,50 гривні (без змін).

Готівкове євро банки купують за 38,60 гривні (-5 копійок), а продають в середньому за 39,50 гривні (без змін).

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 39,70 гривні (-34 копійки), а продають – за 40,52 гривні (+5 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 38,60 гривні (-27 копійок) та продаж – 39,64 гривні (+37 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,37 гривні (+13 копійок), а продаж – 40,58 гривні (+18 копійок).

Євро купують по 39,30 гривні (+40 копійок), а купують за 39,65 гривні (+40 копійок).