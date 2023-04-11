Курс долара продовжує рости швидкими темпами

Долар розвернувся у бік зростання й за добу додав до 10 копійок. Як змінився курс за добу в обмінниках, банках та на чорному ринку, читайте далі.

Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 11 квітня готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 37,30 гривні (+10 копійок проти 10 квітня), а купити за 37,85 гривні (-5 копійок).

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Готівкове євро банки купують за 40,30 гривень (+20 копійок), а продають в середньому за 41 гривню (без змін).

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 37,35 гривні (без змін), а продають – за 37,75 гривні (+3 копійки), за даними finance.ua.

(без змін), а продають – за (+3 копійки), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 40,65 гривні (+15 копійок), а продаж – 41,02 гривні (-8 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,60 гривні (+9 копійок), а продаж – 37,73 гривні (+5 копійок).

(+9 копійок), а продаж – (+5 копійок). Євро купують по 40,65 гривні (без змін), а продають за 40,85 гривні (без змін).

Чого чекати від курсу цього тижня

Банкір Герман Марченко у коментарі 24 Каналу зауважив, що передсвятковий тиждень матиме ознаки незначної "валютної лихоманки" – коливання курсу можуть бути щоденними, при цьому як в бік здорожчання, так і в бік здешевлення валюти. Амплітуда таких коливань може бути в діапазоні 30 – 50 копійок.

Марченко підкреслив, що така "поведінка"курсів валют напередодні Великодня не дивина, адже зазвичай у такі періоди ринок досить жвавий, при цьому активні як покупці, так і продавці готівкової валюти (громадяни витрачатимуть частину своїх заощаджень на святкові закупи).

Герман Марченко Директор департаменту казначейства Акціонерного Товариства "КОМІНБАНК" (COMINBANK) Є достатньо підстав прогнозувати, що готівковий курс перебуватиме в коридорі 37 – 37,60 гривень за долар.

Інша банкірка Анна Золотько прогнозує, що цього тижня курс утримуватиметься в коридорі 37,4 – 38 гривень за долар.