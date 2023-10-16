Долар суттєво подорожчав в обмінниках та банках: як змінився курс за вихідні
16 жовтня 2023, 11:12Читать новость на русском
Готівковий курс долара помітно змінився за вихідні. Найсуттєвіше американська валюта відносно гривні зросла в обмінниках – на понад гривню.
Курс валют у банках
- Станом на 16 жовтня, за даними "Мінфіну", купівля готівкового долара в українських банках становить в середньому 38,03 гривні (+43 копійки проти 13 жовтня), а продаж – 38,12 гривні (-8 копійок).
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- Купівля готівкового євро в середньому відбувається за 40,25 гривні (+20 копійок), а продаж – в середньому за 40,49 гривні (-31 копійка).
Курс в обмінниках
- В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 38,64 гривні (+1,16 гривні), а продаж – 38,16 гривні (+1 копійка), за даними finance.ua.
- Євро коливається на рівні: купівля – 40 гривень (+9 копійок), а продаж – 40,60 гривні (-15 копійок).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 38,03 гривні (+3 копійки), а продаж – 38,12 гривні (-3 копійки).
- Євро купують за 40,25 гривні (-9 копійок), а продають за 40,49 гривні (-11 копійок).
Яким буде курс на думку МВФ
У МВФ вважають, що середньорічний курс долара у 2023 році становитиме 37,50 гривні. Втім у 2024 році курс сягне 41,40 гривні за долар.Зверніть увагу! Часто прогнози МВФ не збігаються. На сьогодні, наприклад, гривня досить міцна – готівковий курс долара перебуває у коридорі 37,40 – 38,25 гривні за долар.
На думку аналітиків курс може сягати:
- Dragon Capital – в кінці 2023 року долар буде у межах 36,60 – 37,50 гривні за долар.
- Concorde Capital – значення 36,60 гривні за долар буде до кінця 2024 року.