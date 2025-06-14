Українцям надійдуть платіжки з донарахуваннями: за що прийдеться переплатити

У червні деякі споживачі можуть побачити у платіжках за холодну воду та каналізацію додаткові суми. Кого чекатимуть такі "сюрпризи" вже незабаром, читайте далі.

Чому можуть прийти переплати за комуналку

У червні більші платіжки за холодну воду та каналізацію можуть отримати ті, хто не передає показники лічильників вчасно. Про це повідомили у “Київводоканалі”, передає 24 Канал.

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Через автоматичне нарахування за середніми показниками люди можуть платити за воду більше, ніж насправді використали. Особливо це вдарить по тих, хто економить, але не повідомляє актуальні дані.

Зверніть увагу! Якщо дані не подати до 30 – 31 числа місяця, суми у квитанціях можуть суттєво зрости.

Чи зміняться тарифи на водопостачання

У Києві та великих містах тарифи залишаються без змін, однак у невеликих населених пунктах місцева влада може встановлювати свої тарифи на водопостачання.

Це також впливає на підсумкову суму у платіжках. Тому рекомендується слідкувати за сумами у квитанціях.

Важливо! Якщо бачите “середній розрахунок”, одразу подавайте реальні показники лічильника.