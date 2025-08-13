Статистика показує, що американська підтримка для України вичерпалась. Це сталось ще у червні 2025 року.

Чи підтримують зараз США Україну?

Як показує трекер підтримки України, допомога від ЄС за травень та червень сягнула – 10,5 мільярда євро, повідомляє 24 Канал з посиланням на Кільський інститут світової економіки.

Зверніть увагу! За період з початку повномасштабної війни та до червня 2025 року ЄС загалом надали Україні 35,1 мільярда євро військової допомоги саме через оборонні закупівлі. Це на 4,4 мільярда євро більше ніж США.

Водночас США не здійснювали такої підтримки з початку президентства Трампа (у цей період Україна лише доотримала обіцяне Байденом). Ситуація дещо змінилась нещодавно.

Вперше з початку адміністрації Трампа Сполучені Штати схвалили значний експорт зброї до України у травні, але не як військову допомогу. Натомість це продажі, які Київ має фінансувати самостійно,

– зазначає видання.

Мається на увазі, що Україна самостійно оплачуватиме цю зброю. Допомогу у цьому питання нададуть союзники, зокрема, ЄС.



Військова підтримка України від Європи та США / Фото Кільський інститут світової економіки

Зауважте! З 10,5 мільярдів євро підтримки, яку виділили у травні та червні 2025 року, орієнтовно 4,6 мільярда буде спрямовано через контракти для закупівлі в оборонних компаній. Тобто, допомога не залучатиметься з існуючих запасів.