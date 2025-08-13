Поддержка исчерпалась: какую помощь от США получает Украина
- Американская поддержка для Украины исчерпалась еще в июне 2025 года.
- С 10,5 миллиардов евро поддержки ЕС в мае и июне 2025 года, 4,6 миллиарда будет направлено на контракты для закупки у оборонных компаний.
Статистика показывает, что американская поддержка для Украины исчерпалась. Это произошло еще в июне 2025 года.
Поддерживают ли сейчас США Украину?
Как показывает трекер поддержки Украины, помощь от ЕС за май и июнь достигла – 10,5 миллиарда евро, сообщает 24 Канал со ссылкой на Кильский институт мировой экономики.
Читайте также Рожденные в эти месяцы могут значительно увеличить свою пенсию
Обратите внимание! За период с начала полномасштабной войны и до июня 2025 года ЕС в целом предоставили Украине 35,1 миллиарда евро военной помощи именно через оборонные закупки. Это на 4,4 миллиарда евро больше чем США.
В то же время США не осуществляли такой поддержки с начала президентства Трампа (в этот период Украина только дополучила обещанное Байденом). Ситуация несколько изменилась недавно.
Впервые с начала администрации Трампа Соединенные Штаты одобрили значительный экспорт оружия в Украину в мае, но не как военную помощь. Это продажи, которые Киев должен финансировать самостоятельно,
– отмечает издание.
Имеется в виду, что Украина самостоятельно будет оплачивать это оружие. Помощь в этом вопросе предоставят союзники, в частности, ЕС.
Военная поддержка Украины от Европы и США / Фото Кильский институт мировой экономики
Заметьте! С 10,5 миллиардов евро поддержки, выделенной в мае и июне 2025 года, ориентировочно 4,6 миллиарда будет направлено через контракты для закупки в оборонных компаниях. То есть, помощь не будет привлекаться из существующих запасов.