Пенсії з бонусом: хто отримує на 20% більше
- 20% надбавку до пенсії отримують мешканці гірських населених пунктів у Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській та Чернівецькій областях.
- Для оформлення надбавки потрібно звернутися до Пенсійного фонду з підтвердженням проживання у гірському населеному пункті.
Українцям передбачено низку пенсійних надбавок: за вік, донорство, догляд за дітьми, самотнє проживання чи особисті заслуги. Крім того, деякі пенсіонери отримують окрему доплату у розмірі 20%.
Хто отримує надбавку до 20% від розміру пенсії?
Надбавку у 20% до пенсії отримують мешканці гірських населених пунктів у Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській та Чернівецькій областях, пише 24 Канал із посиланням на Закон України "Про статус гірських населених пунктів".
Вона покликана частково компенсувати складні умови життя у високогірних районах. Щоб отримати таку надбавку, потрібно:
- фактично проживати у гірському населеному пункті не менше шести місяців поспіль;
- не виїжджати за кордон більш як на 60 днів (крім відрядження, лікування чи навчання);
- не отримувати пенсію в іншому населеному пункті.
Як оформити 20% надбавку до пенсії?
Оформлення надбавки відбувається через особисте звернення до Пенсійного фонду.
- Перед цим слід перевірити, чи має ваше село чи містечко статус гірського (відповідно до урядової постанови № 647), отримати довідку про проживання у місцевій раді або ЦНАПі й подати її до ПФУ.
Якщо людина відповідала всім умовам і мала право на цю доплату, але раніше її не оформлювала, то надбавку призначать із дати набуття права, але не раніше як 1 січня 2025 року.
Які ще діють надбавки до пенсії в Україні?
У жовтні українські пенсіонери, зокрема ветерани війни, отримають надбавки до пенсій, розмір яких залежить від статусу і може сягати до 25% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.
Доплати також передбачені для постраждалих унаслідок Чорнобильської катастрофи, членів сімей загиблих шахтарів та почесних донорів України.