Українцям передбачено низку пенсійних надбавок: за вік, донорство, догляд за дітьми, самотнє проживання чи особисті заслуги. Крім того, деякі пенсіонери отримують окрему доплату у розмірі 20%.

Хто отримує надбавку до 20% від розміру пенсії?

Надбавку у 20% до пенсії отримують мешканці гірських населених пунктів у Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській та Чернівецькій областях, пише 24 Канал із посиланням на Закон України "Про статус гірських населених пунктів".

Вона покликана частково компенсувати складні умови життя у високогірних районах. Щоб отримати таку надбавку, потрібно:

фактично проживати у гірському населеному пункті не менше шести місяців поспіль;

не виїжджати за кордон більш як на 60 днів (крім відрядження, лікування чи навчання);

не отримувати пенсію в іншому населеному пункті.

Як оформити 20% надбавку до пенсії?

Оформлення надбавки відбувається через особисте звернення до Пенсійного фонду.

Перед цим слід перевірити, чи має ваше село чи містечко статус гірського (відповідно до урядової постанови № 647), отримати довідку про проживання у місцевій раді або ЦНАПі й подати її до ПФУ.

Якщо людина відповідала всім умовам і мала право на цю доплату, але раніше її не оформлювала, то надбавку призначать із дати набуття права, але не раніше як 1 січня 2025 року.

Які ще діють надбавки до пенсії в Україні?