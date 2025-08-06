Хто з пенсіонерів може отримати доплату майже 1000 гривень?

Така доплата надається пенсіонерам старше 80 років, повідомляє 24 Канал із посиланням на закон "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю".

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Також критеріями, яким має відповідати особа, для отримання цієї доплати є:

особа проживає на самоті та потребує постійного стороннього догляду;

отримує пенсію за віком.

Як отримати доплату за догляд?

Щоб отримати цю доплату, особа має подати спеціальну заяву та додати такі документи:

паспорт (посвідчення особи);

РНОКПП;

документи, які засвідчують погіршення тану здоров'я особи;

виписку з ПФУ про відсутність інших надбавок з догляду.

Зверніть увагу! Розмір цієї доплати у 2025 році – 40% від встановленого прожиткового мінімуму. Тобто, станом на зараз це 944 гривні.