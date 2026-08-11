Пенсія може бути більшою на 500 гривень, але є одна деталь

Окрім індексації та вікових надбавок, деякі українці мають право ще на одну щомісячну доплату до пенсії. За виконання визначених умов вона становить 500 гривень.

Як збільшити пенсію більш ніж на 500 гривень

Українські пенсіонери можуть щомісяця отримувати понад 500 гривень доплати до пенсії. Однак є одна важлива деталь: таке підвищення не призначають автоматично всім. Воно залежить від того, чи має людина понаднормовий страховий стаж, пояснюють у Пенсійному фонді.

Право на таку надбавку виникає лише тоді, коли страховий стаж перевищує мінімальну норму, необхідну для виходу на пенсію. У 2026 році вона становить:

33 роки – для виходу на пенсію у 60 років;

23 роки – у 63 роки;

15 років – у 65 років.

Втім, тут є ще один нюанс. Для українців, яким пенсію призначили до жовтня 2011 року, діють інші правила. У такому разі понаднормовим вважається стаж понад 20 років для жінок і 25 років для чоловіків.

Зауважте! Якщо ж пенсію оформили після цієї дати, доплату починають нараховувати лише за стаж понад 30 років для жінок і 35 років для чоловіків.

Від чого залежить розмір доплати

За кожен повний рік понаднормового страхового стажу пенсіонеру нараховують доплату. Проте і тут діє обмеження. Вона не може перевищувати 1% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, уточнюють у Пенсійному фонді.

У 2026 році прожитковий мінімум для цієї категорії становить 2 595 гривень. Тому максимальна доплата за один додатковий рік стажу дорівнює 25,95 гривні.

Саме тому, щоб отримувати понад 500 гривень щомісяця, потрібно мати приблизно 20 років понаднормового страхового стажу. У такому випадку доплата становитиме 519 гривень.

Важливо! Для працюючих пенсіонерів також існує окремий нюанс. Якщо після призначення пенсії прожитковий мінімум збільшувався, перерахунок надбавки з урахуванням нового показника зазвичай проводять уже після звільнення з роботи.

Які ще доплати можуть збільшити пенсію?

Надбавка за понаднормовий страховий стаж це не єдина можливість збільшити пенсійну виплату. Законодавством також передбачені вікові доплати після 70, 75 і 80 років, надбавки за особливі заслуги перед Україною, а також окремі виплати для людей, які потребують постійного стороннього догляду.