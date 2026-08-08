Ці пенсіонери отримають на 650 гривень більше вже у серпні

Деякі українці вже цього місяця отримають збільшені пенсійні виплати. До основної суми їм додадуть ще 650 гривень, однак така надбавка передбачена не для всіх.

Хто отримає 650 гривень до пенсії

У серпні частина українців отримає разову грошову допомогу до Дня Незалежності України. Виплату призначають ветеранам війни та окремим категоріям громадян відповідно до законодавства, повідомляють у Пенсійному фонді України.

Допомогу у розмірі 650 гривень отримають:

члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни та загиблих Захисників і Захисниць України;

дружини або чоловіки померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, які не одружилися вдруге;

один із подружжя померлих учасників війни, якщо після їхньої смерті не було повторного шлюбу;

самотні дружини або чоловіки померлих учасників бойових дій;

дружини або чоловіки померлих жертв нацистських переслідувань, які не одружилися повторно та мали статус особи з інвалідністю.

Чи потрібно звертатися до Пенсійного фонду

Більшості одержувачів допомогу виплатять автоматично разом із пенсією. Однак окремим громадянам, які не перебувають на обліку в Пенсійному фонді як пенсіонери або не проходять службу, необхідно самостійно подати заяву.

Зробити це можна у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду, через центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) поштою, надіславши документи до територіального органу ПФУ або через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду із використанням кваліфікованого електронного підпису.

Які ще виплати передбачені до Дня Незалежності

Втім, 650 гривень це не найбільший розмір разової допомоги, яку держава виплачує до Дня Незалежності. Для окремих категорій українців сума виплати є значно більшою.

Так, 3 100 гривень отримають:

особи з особливими заслугами перед Україною;

люди з інвалідністю внаслідок війни І групи;

колишні малолітні в'язні концтаборів, гетто та інших місць примусового тримання, які мають інвалідність І групи.

Водночас 2 900 гривень передбачено для осіб з інвалідністю внаслідок війни ІІ групи, а 2 700 гривень – для осіб з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи.

Нагадаємо, окрім разової допомоги до Дня Незалежності, окремі пенсіонери можуть отримувати й щомісячні доплати. Зокрема, законодавством передбачені вікові надбавки для українців.