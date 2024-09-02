Українцям з маленькими пенсіями нададуть доплату до кінця 2024 року

Українці, які мають невеликі пенсії, можуть скористатися спеціальними доплатами від Всесвітньої продовольчої програми ООН. Наразі вже було виплачено 2 мільярди гривень у рамках цієї ініціативи.

Доплати для українців з маленькими пенсіями

Перша заступниця міністра соціальної політики України Дарія Марчак наголосила, що завдяки цьому проєкт вдається надати найбільш уразливим українцям фінансову допомогу до невеликих пенсійних виплат. Нарахування цих грошей здійснюється автоматично.

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Тобто, для отримання допомоги, яка компенсує різницю між 3 250 гривнями та фактичною пенсією, не потрібно звертатися до ПФУ. Відтак, її можуть отримати ті пенсіонери, які відповідають кільком критеріям:

Проживання у зоні бойових дій.

Пенсійні виплати, які не перевищують 3 250 гривень.

Відсутність отримання додаткових виплат від міжнародних організацій або допомоги на проживання для внутрішньо переміщених осіб після 1 березня 2023 року.

Нагадаємо! Програма діє з серпня 2023 року й триватиме щонайменше до кінця 2024 року. Ця програма фінансується Німеччиною, Норвегією, Фінляндією, Європейським Союзом, Швецією, Швейцарією та приватними донорами.