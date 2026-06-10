Саме ці пенсіонери можуть збільшити пенсію на 20%: названо жителів декількох регіонів

Доплату 20% до пенсії можуть отримати пенсіонери, які проживають у гірській місцевості. Наразі вона надається і особам, що мають статус ВПО.

Які умови надання цієї доплати?

Щоб отримати таку доплату, особа має відповідати низці умов, повідомляє "Юридичний порадник для ВПО".

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Зараз ці умови такі:

пенсіонер має не менш як 6 місяців жити чи працювати в гірському населеному пункті;

не перебувати за кордон;

не сплачувати ЄСВ у іншому населеному пункті (тобто тому, що не вважається гірським).

Зверніть увагу! Особа може сплачувати ЄСВ у іншому населеному пункті, якщо населений пункт, де вона фактично проживає – гірський.

ВПО можуть отримати таку допомогу, якщо вони перемістились у населений пункт, що вважається гірським. Також такі особи мають відповідати наведеним вище умовам.

Підтвердження фактичного проживання здійснюється кожні 6 місяців, в тому числі шляхом проведення перевірок фактичного проживання. Якщо доплату припинено через перебування за кордоном або непроходження перевірки, її можна поновити після особистого звернення та підтвердження обставин,

– йдеться у повідомленні.

Якщо наявні поважні причини, то поновлення може відбутися з місяця припинення. Вираховується ця доплата як 20% від розміру пенсії.

Чому гірська доплата може бути скасована?