Пенсія в Україні: кому виплатять додаткові 2595 гривень у листопаді

У листопаді непрацюючі пенсіонери, які мають статус постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, отримають до своєї пенсії ще 2 595 гривень. Ця доплата дорівнює прожитковому мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Хто отримає додаткові гроші у листопаді

Держава гарантує таку фінансову підтримку тим громадянам, які постійно проживали у зонах безумовного або гарантованого добровільного відселення у період з 26 квітня 1986 року до 1 січня 1993 року, що регулює стаття 39 закону № 796-XII "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".

Право на виплату мають особи, які проживали станом на 26 квітня 1986 року або в зазначений вище період на території населених пунктів, що належать:

до зони безумовного (обов'язкового) відселення;

зони гарантованого добровільного відселення.

Важливо! У вересні Кабмін продовжив до 31 грудня дію спеціального експериментального проєкту, який дозволяє підтвердити факт проживання на забруднених територіях через тимчасові комісії при обласних військових адміністраціях, навіть якщо дані відсутні у державних реєстрах.

Наразі такі комісії успішно працюють у восьми областях:

Волинській; Житомирській; Київській; Рівненській; Сумській; Черкаській; Чернівецькій; Чернігівській.

Після того як комісія розгляне докази та внесе дані до реєстру територіальної громади, Пенсійний фонд автоматично призначить належні виплати. Про це йдеться на сайті Мінсоцполітики.

Слід також додати, що сума виплата прив'язана до показника мінімальної пенсії, який закладено у законі "Про Державний бюджет-2026". Оскільки уряд планує закласти вищий рівень прожиткового мінімуму у наступному році, то розмір цієї доплати також має пропорційно збільшитися.

Нагадаємо, що наразі 4 050 гривень – мінімальна гарантія для людей віком від 70 до 80 років із повним стажем. Водночас 3 725 гривень призначено громадянам до 70 років із необхідним стажем та особам з інвалідністю I групи.