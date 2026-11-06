Пенсия в Украине: кому выплатят дополнительные 2595 гривен в ноябре

Кто получит дополнительные деньги в ноябре

Государство гарантирует такую финансовую поддержку тем гражданам, которые постоянно проживали в зонах безусловного или гарантированного добровольного отселения в период с 26 апреля 1986 года по 1 января 1993 года, что регулируется статьей 39 закона № 796-XII "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы".

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Право на выплату имеют лица, проживавшие по состоянию на 26 апреля 1986 года или в указанный выше период на территории населенных пунктов, относящихся:

к зоне безусловного (обязательного) отселения;

зоны гарантированного добровольного отселения.

Важно! В сентябре Кабмин продлил до 31 декабря действие специального экспериментального проекта, который позволяет подтвердить факт проживания на загрязненных территориях через временные комиссии при областных военных администрациях, даже если данные отсутствуют в государственных реестрах.

В настоящее время такие комиссии успешно работают в восьми областях:

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Волынской; Житомирской; Киевской; Ровенской; Сумской; Черкасской; Черновицкой; Черниговской.

После того как комиссия рассмотрит доказательства и внесет данные в реестр территориальной общины, Пенсионный фонд автоматически назначит соответствующие выплаты. Об этом говорится на сайте Минсоцполитики.

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Следует также добавить, что сумма выплаты привязана к показателю " минимальной пенсии ", заложенному в законе "О Государственном бюджете-2026". Поскольку правительство планирует установить более высокий уровень прожиточного минимума в следующем году, размер этой доплаты также должен пропорционально увеличиться.

Напомним, что в настоящее время 4 050 гривен – минимальная гарантия для людей в возрасте от 70 до 80 лет с полным стажем. В то же время 3 725 гривен назначаются гражданам до 70 лет с необходимым стажем и лицам с инвалидностью I группы.