Какие суммы поступят на счета и кого это касается

В октябре 2026 года украинские пенсионеры получат выплаты в тех же размерах, что были зафиксированы после весенней индексации, ведь нового массового повышения не предусмотрено.

Точные суммы зависят от возраста и страхового стажа человека, о чем официально сообщается сообщает Пенсионный фонд Украины.

Согласно постановлению правительства, минимальные гарантии для неработающих граждан распределяются так:

4 213 гривен выплачиваются лицам от 65 лет (стаж 30/35 лет для женщин/мужчин) и пенсионерам старше 80 лет (стаж 20/25 лет);

4 050 гривен получают люди в возрасте 70–80 лет с полным стажем;

3 725 гривен назначены гражданам до 70 лет с необходимым стажем и лицам с инвалидностью I группы;

3 406 гривен составляет базовая планка для остальных неработающих пенсионеров.

В целом минимальная пенсия по возрасту в Украине привязана к прожиточному минимуму и составляет 2 595 гривен. Однако фактический доход конкретного человека часто выше благодаря индивидуальным доплатам за стаж или уровень прежней зарплаты.

Кому государство автоматически начислит возрастные надбавки

Помимо базовых сумм, часть пожилых людей в октябре гарантированно получит дополнительные деньги на свои карты. Речь идет о специальной возрастной надбавке, которая составляет от 300 до 570 гривен ежемесячно.

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Важно! Главное требование для начисления этого бонуса – общий размер пенсии не должен превышать 10 340,35 гривен.

Напомним, что последняя масштабная индексация выплат на 12,1% состоялась еще 1 марта 2026 года, а следующий такой перерасчет запланировано только на весну 2027 года. В то же время средний размер пенсии в Украине по состоянию на октябрь достиг 7 287 гривен, а доля граждан, выживающих на минимальные суммы до 3 тысяч гривен, сократилась до 3,4%.