Пенсія в Україні: кому виплатять додаткові 2595 гривень у листопаді

Надбавка до пенсії / Фото Shutterstock
У листопаді непрацюючі пенсіонери, які мають статус постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, отримають до своєї пенсії ще 2 595 гривень. Ця доплата дорівнює прожитковому мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
Хто отримає додаткові гроші у листопаді
Держава гарантує таку фінансову підтримку тим громадянам, які постійно проживали у зонах безумовного або гарантованого добровільного відселення у період з 26 квітня 1986 року до 1 січня 1993 року, що регулює стаття 39 закону № 796-XII "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".
Прогнози
Право на виплату мають особи, які проживали станом на 26 квітня 1986 року або в зазначений вище період на території населених пунктів, що належать:
- до зони безумовного (обов'язкового) відселення;
- зони гарантованого добровільного відселення.
Важливо! У вересні Кабмін продовжив до 31 грудня дію спеціального експериментального проєкту, який дозволяє підтвердити факт проживання на забруднених територіях через тимчасові комісії при обласних військових адміністраціях, навіть якщо дані відсутні у державних реєстрах.
Наразі такі комісії успішно працюють у восьми областях:
- Волинській;
- Житомирській;
- Київській;
- Рівненській;
- Сумській;
- Черкаській;
- Чернівецькій;
- Чернігівській.
Після того як комісія розгляне докази та внесе дані до реєстру територіальної громади, Пенсійний фонд автоматично призначить належні виплати. Про це йдеться на сайті Мінсоцполітики.
Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на
Слід також додати, що сума виплата прив'язана до показника мінімальної пенсії, який закладено у законі "Про Державний бюджет-2026". Оскільки уряд планує закласти вищий рівень прожиткового мінімуму у наступному році, то розмір цієї доплати також має пропорційно збільшитися.
Нагадаємо, що наразі 4 050 гривень – мінімальна гарантія для людей віком від 70 до 80 років із повним стажем. Водночас 3 725 гривень призначено громадянам до 70 років із необхідним стажем та особам з інвалідністю I групи.
Повʼязані теми:
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter