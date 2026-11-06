Пенсія в Україні: кому виплатять додаткові 2595 гривень у листопаді

Хто отримає додаткові гроші у листопаді

Держава гарантує таку фінансову підтримку тим громадянам, які постійно проживали у зонах безумовного або гарантованого добровільного відселення у період з 26 квітня 1986 року до 1 січня 1993 року, що регулює стаття 39 закону № 796-XII "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".

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Право на виплату мають особи, які проживали станом на 26 квітня 1986 року або в зазначений вище період на території населених пунктів, що належать:

до зони безумовного (обов'язкового) відселення;

зони гарантованого добровільного відселення.

Важливо! У вересні Кабмін продовжив до 31 грудня дію спеціального експериментального проєкту, який дозволяє підтвердити факт проживання на забруднених територіях через тимчасові комісії при обласних військових адміністраціях, навіть якщо дані відсутні у державних реєстрах.

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Наразі такі комісії успішно працюють у восьми областях:

Волинській; Житомирській; Київській; Рівненській; Сумській; Черкаській; Чернівецькій; Чернігівській.

Після того як комісія розгляне докази та внесе дані до реєстру територіальної громади, Пенсійний фонд автоматично призначить належні виплати. Про це йдеться на сайті Мінсоцполітики.

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Слід також додати, що сума виплата прив'язана до показника мінімальної пенсії, який закладено у законі "Про Державний бюджет-2026". Оскільки уряд планує закласти вищий рівень прожиткового мінімуму у наступному році, то розмір цієї доплати також має пропорційно збільшитися.

Нагадаємо, що наразі 4 050 гривень – мінімальна гарантія для людей віком від 70 до 80 років із повним стажем. Водночас 3 725 гривень призначено громадянам до 70 років із необхідним стажем та особам з інвалідністю I групи.