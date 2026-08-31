Пенсіонерам дали час до 30 вересня: хто може отримати 2 595 гривень

Частина українських пенсіонерів отримала унікальний шанс суттєво збільшити свої щомісячні доходи завдяки новому урядовому проєкту. Проте для оформлення солідної фінансової підтримки залишається обмаль часу, а діяти потрібно за чітким алгоритмом.

Кому саме світить солідна надбавка та що сталося?

Йдеться про щомісячну державну підтримку у розмірі 2 595 гривень, яку Пенсійний фонд України готовий нараховувати постраждалим від аварії на ЧАЕС. Щоб отримати ці гроші, громадянам необхідно оновити свої дані до 30 вересня 2026 року.

А саме розраховувати на таку суму, яка дорівнює рівню прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, можуть українці, які фактично мешкали в радіаційно забруднених зонах обов’язкового чи гарантованого добровільного відселення.

Важливо! Головна умова – підтверджене проживання на цих територіях станом на 26 квітня 1986 року або до 1 січня 1993 року.

Що робити, якщо документи втрачено або їх немає в реєстрах?

Раніше відсутність папірців чи записів у базах даних ставила хрест на виплатах, але у 2026 році Кабмін запустив пілотний проєкт, який значно спрощує бюрократію. Якщо ви втратили паспорт, ваші дані з невідомих причин відсутні в Єдиному держдемографічному реєстрі або базі Міграційної служби, ви все одно зберігаєте право на гроші.

Для оформлення надбавки потрібно звернутися до спеціальних тимчасових комісій при обласних військових адміністраціях (ОВА). Саме вони мають повноваження підтвердити факт вашого проживання в Чорнобильській зоні та внести відповідні відомості до реєстрів територіальних громад.

Які ще доплати до пенсій діють в Україні?

Нагадаємо, що це не єдина можливість збільшити свої доходи восени. Як вже повідомлялося раніше, українці, які досягли 70-річного віку, автоматично отримують вікові надбавки від 300 до 570 гривень.

Крім того, непрацюючі пенсіонери, які утримують неповнолітніх дітей, можуть оформити доплату від 150 гривень на місяць, а багатодітні матері, які виховали п'ятьох і більше дітей – до 1 038 гривень.