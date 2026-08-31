Кому именно полагается солидная надбавка и что произошло?

Речь идет о ежемесячной государственной поддержке в размере 2 595 гривен, которую Пенсионный фонд Украины готов начислять пострадавшим от аварии на ЧАЭС. Чтобы получить эти деньги, гражданам необходимо обновить свои данные до 30 сентября 2026 года.

Рассчитывать на такую сумму, равную уровню прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, могут украинцы, которые фактически проживали в радиационно загрязненных зонах обязательного или гарантированного добровольного отселения.

Важно! Главное условие – подтвержденное проживание на этих территориях по состоянию на 26 апреля 1986 года или до 1 января 1993 года.

Что делать, если документы утеряны или их нет в реестрах?

Раньше отсутствие документов или записей в базах данных ставило крест на выплатах, но в 2026 году Кабмин запустил пилотный проект, который значительно упрощает бюрократические процедуры. Если вы потеряли паспорт, ваши данные по неизвестным причинам отсутствуют в Едином государственном демографическом реестре или базе Миграционной службы, вы все равно сохраняете право на выплату.

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Для оформления надбавки необходимо обратиться в специальные временные комиссии при областных военных администрациях (ОВА). Именно они уполномочены подтвердить факт вашего проживания в Чернобыльской зоне и внести соответствующие сведения в реестры территориальных общин.

Что еще за надбавки к пенсиям действуют в Украине?

Напомним, что это не единственная возможность увеличить свои доходы осенью. Как уже сообщалось ранее, украинцы, достигшие 70-летнего возраста, автоматически получают возрастные надбавки от 300 до 570 гривен.

Кроме того, неработающие пенсионеры, воспитывающие несовершеннолетних детей, могут оформить доплату от 150 гривен в месяц, а многодетные матери, воспитавшие пятерых и более детей, – до 1 038 гривен.