Кому саме світить солідна надбавка та що сталося?

Йдеться про щомісячну державну підтримку у розмірі 2 595 гривень, яку Пенсійний фонд України готовий нараховувати постраждалим від аварії на ЧАЕС. Щоб отримати ці гроші, громадянам необхідно оновити свої дані до 30 вересня 2026 року.

А саме розраховувати на таку суму, яка дорівнює рівню прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, можуть українці, які фактично мешкали в радіаційно забруднених зонах обов’язкового чи гарантованого добровільного відселення.

Важливо! Головна умова – підтверджене проживання на цих територіях станом на 26 квітня 1986 року або до 1 січня 1993 року.

Що робити, якщо документи втрачено або їх немає в реєстрах?

Раніше відсутність папірців чи записів у базах даних ставила хрест на виплатах, але у 2026 році Кабмін запустив пілотний проєкт, який значно спрощує бюрократію. Якщо ви втратили паспорт, ваші дані з невідомих причин відсутні в Єдиному держдемографічному реєстрі або базі Міграційної служби, ви все одно зберігаєте право на гроші.

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Для оформлення надбавки потрібно звернутися до спеціальних тимчасових комісій при обласних військових адміністраціях (ОВА). Саме вони мають повноваження підтвердити факт вашого проживання в Чорнобильській зоні та внести відповідні відомості до реєстрів територіальних громад.

Які ще доплати до пенсій діють в Україні?

Нагадаємо, що це не єдина можливість збільшити свої доходи восени. Як вже повідомлялося раніше, українці, які досягли 70-річного віку, автоматично отримують вікові надбавки від 300 до 570 гривень.

Крім того, непрацюючі пенсіонери, які утримують неповнолітніх дітей, можуть оформити доплату від 150 гривень на місяць, а багатодітні матері, які виховали п'ятьох і більше дітей – до 1 038 гривень.